وظائف شاغرة للخريجين ولذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، للخريجين ولذوي الخبرة من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس تخطيط شبكات (للخريجين).

. مدير عمليات السلامة والأمن- بالوسطى والشرقية.

. مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

. أخصائي تخطيط مالي.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الخريجين، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف ذوي الخبرة، اضغط (هنا)