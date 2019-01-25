وظائف شاغرة للسعوديين في الطيران العماني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مبيعات المنطقة.

. المدير التجاري- المبيعات.

. منسق مكتب الإدارة- المبيعات.

. تنفيذي مبيعات.

. موظف- خدمات المطار.

. سائق- المبيعات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)