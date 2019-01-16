وظائف شاغرة للسعوديين في مستشفى دلة بالرياض

وظائف شاغرة للسعوديين في مستشفى دلة بالرياض

2019/01/16
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية وأمنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. موظف أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

. مساعد طبيب الأسنان: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت شركة دلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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