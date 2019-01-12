وظائف شاغرة للسعوديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وبينت الوزارة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. باحث قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

. باحث قانوني أول: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

. مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

. ضابط أمن: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

. مسؤول استقبال: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

. حارس أمن: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).