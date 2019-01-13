وظائف شاغرة للسعوديين لدى شركة غازكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

. سائق نقل ثقيل: شهادة الثانوية العامة، ورخصة نقل ثقيل سارية المفعول.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)