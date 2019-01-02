وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات في جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية والتعليمية في عدد من التخصصات للعنصرين الرجالي والنسائي، والمشغولة بغير السعوديين، وترغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

وأبرزت العمادة أن الشروط العامة هي:

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالنسبة للوظائف الأكاديمية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم على (45) سنة لوظائف (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد).

– أن لا يزيد عمر المتقدم على (34) سنة لوظائف (محاضر).

– أن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر).

وبينت العمادة أن الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً هي:

• صورة الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل العلمي.

• صورة من الخبرات العملية إن وجدت.

• صورة شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية.

• صورة بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول للمتقدمين على الوظائف الصحية.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27-04-1440هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 11-05-1440هـ.

وللتقديم والاطلاع على تفاصيل الوظائف، الدخول على الرابط التالي: (هنا)