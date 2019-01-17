وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي علاج طبيعي (للنساء): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

. مسؤول الموافقة الطبية (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).