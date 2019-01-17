وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز الطبي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل الضرائب (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

. أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الرعاية الصحية، أو المجال السريري).

. أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (الأحساء): درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأوضح المركز الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).