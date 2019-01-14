وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين في عيادات النهدي الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين من الجنسين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع العيادات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني طب الطوارئ (للرجال).

. ممرض طوارئ (للجنسين).

. فاصد وريد- مختبر (للنساء).

. مدير منشأة (للرجال).

. محاسب (للجنسين).

. مدير مالي (للرجال).

. مدير علاقات التأمين (للرجال).

. موظف استقبال (للنساء).

. مشرف الاستقبال (للجنسين).

. فني الموجات فوق الصوتية (للجنسين).

. فني أشعة (للنساء).

. فني مختبر (للجنسين).

. أخصائي أول مختبر (للجنسين).

. مساعد طبيب الأسنان (للنساء).

. مشرف تمريض (للنساء).

. أخصائي تغذية (للنساء).

. أخصائي التثقيف الصحي (للنساء).

. ممرضة عيادة (للنساء).

. أخصائي طب الأسرة (للجنسين).

. أخصائي أمراض جلدية (للجنسين).

. أخصائي أول طب طوارئ (للجنسين).

. استشاري طب الأسرة (للجنسين).

. أخصائي أمراض النساء والتوليد (للنساء).

. أخصائي الأسنان (للجنسين).

. أخصائي طب الأطفال (للجنسين).

. أخصائي الطب الباطني (للجنسين).

. أخصائي طب وجراحة العيون (للجنسين).

. أخصائي أمراض القلب (للجنسين).

. أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)