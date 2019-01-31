وظائف صحية وتعليمية شاغرة للنساء في غرفة مكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بمركز توظيف الوظائف والعمل عن بعد- عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للنساء، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

– أطباء باطنة.

– أطباء مقيمون.

– مساعد طبيب.

– مساعد تمريض.

– ممرضات.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي مختبرات.

– إدارة صحية.

– أطباء أسنان.

– علاج طبيعي.

– علاج تنفسي.

– أخصائية تغذية.

– سجلات طبية.

– رياض أطفال.

وبينت الغرفة أن الشروط المطلوبة هي:

. الحصول على بطاقة التصنيف الطبي للوظائف الصحية.

. التخصصات التعليمية لحلمة الدبلوم التربوي.

وأوضحت الغرفة أن على الراغبات بالتقديم ممن تنطبق عليهن الشروط إرسال طلباتهن على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع إحضارالسيرة الذاتية في موعد أقصاه 14 فبراير 2019م.

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: (0125305152) .