وظائف صحية وتعليمية شاغرة للنساء في غرفة مكة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بمركز توظيف الوظائف والعمل عن بعد- عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للنساء، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:
– أطباء باطنة.
– أطباء مقيمون.
– مساعد طبيب.
– مساعد تمريض.
– ممرضات.
– أخصائي نفسي.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي مختبرات.
– إدارة صحية.
– أطباء أسنان.
– علاج طبيعي.
– علاج تنفسي.
– أخصائية تغذية.
– سجلات طبية.
– رياض أطفال.
وبينت الغرفة أن الشروط المطلوبة هي:
. الحصول على بطاقة التصنيف الطبي للوظائف الصحية.
. التخصصات التعليمية لحلمة الدبلوم التربوي.
وأوضحت الغرفة أن على الراغبات بالتقديم ممن تنطبق عليهن الشروط إرسال طلباتهن على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع إحضارالسيرة الذاتية في موعد أقصاه 14 فبراير 2019م.
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: (0125305152) .