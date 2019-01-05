وظائف صحية وفنية شاغرة لدى أرامكو الطبي بالظهران

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق المشروع- مدير التمريض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. مساعد مشغل مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المواد، ويفضل درجة البكالوريوس.

. أخصائي تقويم العظام: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)