وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاتب (الرياض).

. فني الحالات الطارئة (الرياض).

. طبيب زميل- الدراسات العليا الطبية (الرياض).

. سكرتير أول (الرياض).

. فني أول نظام الأمن (الرياض).

. فني مواد معقمة- مستودعات طبية (الرياض).

. منسق تعليم شؤون التمريض (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مارس 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)