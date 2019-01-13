وظائف فنية شاغرة لدى شركة نوماك في الشعيبة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في الشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني كهربائي.

. فني أجهزة وتحكم.

. فني ميكانيكي.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)