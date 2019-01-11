وظائف فنية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم تعليمي: درجة البكالوريوس في تخصص تصميم النظام التعليمي، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)