وظائف قيادية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية (قيادية) شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم إدارة محفظة البرمجيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية الاتصالات، أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيات، والاتصالات الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير قسم الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية الاتصالات، أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيات، والاتصالات الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).