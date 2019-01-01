وظائف لحملة البكالوريوس بالشركة السعودية للتنمية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس المشروع، ومدير تطوير الأعمال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس المشروع (Project Engineer):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.

– خبرة أكثر من سنتين في مجال ذات صلة.

– معرفة ممتازة ببرامج التصميم والتصوير مثل أوتوكاد AutoCAD.

– يفضّل أن تكون لديه شهادة مهنية CAPM.

2- مدير تطوير الأعمال (Business Development Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو علوم التسويق أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– يفضّل الحصول على شهادة مهنية.

– أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الأعمال ذات الصلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/31م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي ضغط هنا