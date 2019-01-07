وظائف لحملة البكالوريوس في مجموعة المجدوعي

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة المجدوعي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للرجال بمجال المبيعات للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية، بمسمى (مشرف فرع التجزئة Retail Branch Supervisor)، لحملة درجة البكالوريوس في التسويق أو المبيعات أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف فرع التجزئة (Retail Branch Supervisor).

الشروط:

1- حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق أو المبيعات أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في إدارة مبيعات التجزئة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/01/07م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).