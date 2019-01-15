وظائف للرجال والنساء بجمعية حماية المستهلك

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية حماية المستهلك بمدينة الرياض توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي إعلام جديد)، لإدارة جميع حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية، والرد على جميع الاستفسارات والتعليق على المشاركات الواردة فيها، كما يعمل على تنظيم حملات التواصل الاجتماعي متى ما دعت الحاجة لذلك، ولا سيما عند إطلاق أو تدشين الخدمات أو المبادرات الجديدة.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي إعلام جديد.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الشهادة الجامعية.

3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الوظيفة.

4- إجادة العمل على إدارة منصات التواصل الاجتماعي.

5- يمتلك مهارة مناسبة في الكتابة والتحرير والتواصل والاتصال.

6- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/01/15م وينتهي بتاريخ 2019/01/23م.

التفاصيل وطريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).