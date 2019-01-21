وظائف للنساء بشركة عبداللطيف جميل

المواطن - جدة

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة نسائية للعمل بمسمى (موظفة استقبال Receptionist) لحملة الثانوية العامة.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تجيد اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظفة استقبال (Receptionist).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/01/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).