وظائف نسائية شاغرة في بلدية عقلة الصقور

أعلنت بلدية محافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم توفر عدد (3) وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، على مسمى “ملاحظات خدمات”، وذلك وفق الشروط التالية:
. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
. أن يكون العمر بين 20 سنة و 40 سنة.
. أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل الدبلوم الغذائي.
. ألا يكون قد صدر بحق المتقدمة حكم شرعي سابق.
. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار النسائي.
. أن تكون مسجلة في برنامج ساعد لدى وزارة الخدمة المدنية.
. يفضل من لديها خبرة.
وبينت البلدية أن المستندات المطلوبة هي :
– صورة من المؤهلات.
– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من برنامج ساعد.
ودعت البلدية لمن تنطبق عليها الشروط التقدم لبلدية محافظة عقلة الصقور- إدارة الموارد البشرية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/05/14هـ ولمدة 5 أيام.