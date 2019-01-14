وظائف نسائية شاغرة في بلدية عقلة الصقور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم توفر عدد (3) وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، على مسمى “ملاحظات خدمات”، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. أن يكون العمر بين 20 سنة و 40 سنة.

. أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل الدبلوم الغذائي.

. ألا يكون قد صدر بحق المتقدمة حكم شرعي سابق.

. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار النسائي.

. أن تكون مسجلة في برنامج ساعد لدى وزارة الخدمة المدنية.

. يفضل من لديها خبرة.

وبينت البلدية أن المستندات المطلوبة هي :

– صورة من المؤهلات.

– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من برنامج ساعد.

ودعت البلدية لمن تنطبق عليها الشروط التقدم لبلدية محافظة عقلة الصقور- إدارة الموارد البشرية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/05/14هـ ولمدة 5 أيام.