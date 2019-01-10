وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية في شركة صلة

وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية في شركة صلة

2019/01/10
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مدخلة بيانات”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في عدد من مدن المملكة.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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