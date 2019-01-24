وظائف نسائية شاغرة لدى شركة صلة في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وينبع”.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مترجمة (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الآداب، أو الترجمة للغة الإنجليزية)، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

. مساعدة تسويق (الرياض، وجدة،، وينبع): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي علاقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)