وظائف هندسية شاغرة لدى فروع شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير الصناعية، ومشروع الجلاميد.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس مكافحة الحرائق- الصحة والسلامة والبيئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحرائق، وهندسة السلامة)، أو ما يعادلها.

. مشرف مراقب الغازات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية).

. مهندس حراري- الكربون التقنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الإنشائية، علوم المواد، الكيمياء، علم المعادن)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)