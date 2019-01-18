وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إميرسون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مبيعات أول.

. مهندس تقني.

. مدير مشروع.

. مهندس مشروع.

. مهندس ضمان ومراقبة الجودة- قياس التدفق (للسعوديين).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)