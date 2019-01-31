وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ماسا

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ماسا

2019/01/31
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي.

. أخصائي معالجة.

. مهندس أجهزة.

. مهندس هيدروليكي.

. مهندس التآكل.

. مدير شبكات المياه.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م.

وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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