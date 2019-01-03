وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك

2019/01/03
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في المنطقة الغربية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي كيميائي- مشرف مناوب: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

. محلل مالي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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