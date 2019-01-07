وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج احتضان المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

• مساعد إدارة المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية).

• محلل عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)