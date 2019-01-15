وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بمجموعة النصبان

وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بمجموعة النصبان

2019/01/15
الساعة 11:11 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة النصبان عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بالرياض، للعمل بمشاريعها بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية والشؤون الصحية بالرياض وباقي المدن الأخرى، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مدير مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).
2- مشرف مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).
3- مهندس (جميع التخصصات).
4- فنيين ومهنيين (جميع التخصصات).
5- وظائف صحية (جميع التخصصات).

طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية (مع ذكر الوظيفة المتقدم إليها) عبر الفاكس رقم:
0114286992

– أو عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]



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