وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بمجموعة النصبان

المواطن - الرياض
أعلنت مجموعة النصبان عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بالرياض، للعمل بمشاريعها بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية والشؤون الصحية بالرياض وباقي المدن الأخرى، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).
2- مشرف مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).
3- مهندس (جميع التخصصات).
4- فنيين ومهنيين (جميع التخصصات).
5- وظائف صحية (جميع التخصصات).
طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية (مع ذكر الوظيفة المتقدم إليها) عبر الفاكس رقم:
0114286992
– أو عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]