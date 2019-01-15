وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بمجموعة النصبان

الساعة 11:11 صباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة النصبان عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية وصحية بالرياض، للعمل بمشاريعها بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية والشؤون الصحية بالرياض وباقي المدن الأخرى، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).

2- مشرف مشروع (تخصص كهرباء، ميكانيكا).

3- مهندس (جميع التخصصات).

4- فنيين ومهنيين (جميع التخصصات).

5- وظائف صحية (جميع التخصصات).

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية (مع ذكر الوظيفة المتقدم إليها) عبر الفاكس رقم:

0114286992

– أو عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]