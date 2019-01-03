وظائف هندسية وبحثية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ثاني نظم المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

. أخصائي أول تقنية أبحاث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الحيوية، علم الأحياء، أو علوم المختبرات الطبية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).