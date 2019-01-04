وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى فروع شركة بي إيه إي سيستمز

وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى فروع شركة بي إيه إي سيستمز

2019/01/04
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “تبوك، والطائف، والجبيل، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف العمليات الحرجة (الطائف).

. فني صيانة السفن (الجبيل).

. مشرف مراقبة التآكل (تبوك).

. مشرف- فني دعم (تبوك).

. أخصائي إسناد معدات الطائرات (تبوك).

. فني تحميل أسلحة (الظهران).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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