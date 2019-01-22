وظائف هندسية ومالية وإدارية في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف هندسية ومالية وإدارية لذوي الخبرة، لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مهندس إنتاج ثاني، وأخصائي أول موارد بشرية، ومهندس أول أدوات الهندسة بمساعدة الحاسوب، وأخصائي المصادر، ومستشار مالي، ومهندس صيانة أول)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس إنتاج ثاني (Production Engineer II):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو أي تخصص ذات صلة في الهندسة.

– خبرة ثلاث سنوات.

2- أخصائي أول موارد بشرية (HRIS Specialist I):

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة خمس سنوات.

3- مهندس أول أدوات الهندسة بمساعدة الحاسوب (Sr. CAE Tools Engineer):

– درجة البكالوريوس في الهندسة.

– خبرة 11 سنة.

4- أخصائي المصادر (Sourcing Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة ثلاث سنوات.

5- مستشار مالي (Financial Advisor):

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو شهادات مهنية متخصصة.

– خبرة 14 سنة.

6- مهندس صيانة أول (Maintenance Engineer I):

– درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية.

– خبرة خمس سنوات.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).