وظيفة إدارية شاغرة لدى طيران الإمارات في الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو السياحة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)