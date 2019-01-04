وظيفة شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مسؤول أول المراجعة الداخلية”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)