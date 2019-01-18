وظيفة هندسية شاغرة في شركة مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مهندس تحويل وصيانة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وبينت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها؛ مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا)