وفاة أحمد النيفاوي .. #الهلال والوحدة ينعيانه

المواطن - مروة نبيل

توفي نجم الهلال والوحدة والمنتخب السعودي السابق، أحمد النيفاوي، مساء الخميس، عن عمر يُناهز الستين عامًا.

ونعى نادي الهلال، لاعبه السابق على “تويتر”، وقال: “قدم مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة النيفاوي في وفاة لاعب الفريق والاخضر السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس”.

وتابع: “سائلًا المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال نادي الوحدة: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نادي الوحدة وجماهيره بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الكابتن أحمد نيفاوي النجم السابق للفريق الوحداوي والمنتخب السعودي الذي وافته المنية قبل ساعات”.

وأضاف الوحدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وكان أحمد النيفاوي أحد أبرز مدافعي نادي الوحدة، وانتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منتصف الثمانينات، وحصد معه بطولتين كأس ولي العهد ولقب الدوري.

ومثل أحمد النيفاوي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولات عديدة، ومنها التصفيات الآسيوية التمهيدية لبطولة كأس العالم 1981.