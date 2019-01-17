وفاة حمد ناصر رائد المسرح الكويتي بعد صراع مرير مع المرض

المواطن - الرياض

نعى عدد من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الفنان الكويتي الراحل حمد ناصر رائد المسرح الكويتي الذي وافته المنية اليوم بمستشفى العدان، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم محبو وعشاق حمد ناصر بخالص العزاء لذويه وللشعب الكويتي ولجمهور المسرح الكويتي الذي فقد واحداً من قاماته الكبيرة.

والمعروف أن حمد ناصر هو فنان كويتي من مواليد 1942، ويعد واحداً من الممثلين الأوائل الذين ساهموا في نشر الحركة المسرحية في دولة الكويت.

حمد ناصر أيضاً هو ممثل ومخرج وكاتب كما عمل في تخصص الماكياج وله شهرة واسعة في عالم المسرح والتلفزيون على حد سواء.

أحب حمد ناصر التمثيل منذ الصغر وكانت بداياته على مسرح المدرسة والأندية الصيفية وانضم إلى فرقة المسرح العربي عام 1965، أول مسرحية اشترك فيها هي مسرحية الليلة يصل محقان، وأول مسلسل كان بمناسبة شهر رمضان في برنامج الصحة للجميع.

قام حمد ناصر بالعديد من الأعمال التلفزيونية لتلفزيون الكويت مثل مسرحية عالم نساء ورجال ومراهق في الخمسين، وتمثيلية الإنسان هو الإنسان ومسلسل ليالي شهرزاد، ومن أبرز أدواره (ابن جاسي) في مسلسل الأقدار، ودوره في الفيلم الكويتي بس يابحر دور (بدر)، وأيضاً دور الفنان عوض دوخي بالمسلسل الإذاعي عن قصة حياة الفنان عوض دوخي.

ونعى الفنان طارق العلي، الفقيد حمد ناصر بقوله: انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير حمد ناصر أحد رواد الحركة الفنية الكويتية وعضو فرقة المسرح العربي.. الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله ورفاق دربه “.