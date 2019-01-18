وفاة سعيد عبدالغني .. وهذا سر اللون الأبيض في حياته

المواطن - القاهرة

توفي اليوم الفنان المصري سعيد عبدالغني بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

وأعلن الفنان أحمد سعيد عبد الغني نجل الراحل، عن وفاة والده عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: “توفي والدي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغني ..نسألكم الفاتحة”.

والمعروف أن سعيد عبد الغني هو ممثل مصري، ولد في بلدة نوسا البحر في مركز أجا بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر يوم 23 يناير 1938.

حصل سعيد عبدالغني، على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1958، وعمل في الصحافة في صحيفة الأهرام، حيث عين بقسم الحوادث، ثم انتقل للقسم العسكري ليعمل مراسلا عسكريا.

بسبب عمله كمراسل عسكري ، تعرض سعيد عبد الغني خلال تغطيته لأحداث حرب يونيو من العام 1967 لصدمة شديدة، عقب رؤيته لجثث الجنود المصريين، وقتل عدد من أصدقائه أمام أعينه، وعاد لمنزله، وقد أصيب باكتئاب حاد، ورفض منذ تلك اللحظة ارتداء أي ألوان في ملابسه سوى اللون الأبيض لكراهيته للون الأسود الذي يذكره بالحداد على أصدقائه.

بدأ سعيد عبدالغني أعماله الفنية في المسرح ثم في عام 1973 انتقل إلى التلفزيون، حيث قدم عددا من السهرات والمسلسلات التلفازية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم العصفور عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم المذنبون، وبعدها توالت أعماله.

ومن أشهر أفلام سعيد عبدالغني فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس” حيث حصل على شهادة تقدير عن دوره فيه، وفيلم “حبيبي دائما”.

وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم “أيام الغضب”، بالإضافة إلى حصوله على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

خلال مسيرته الفنية قدم سعيد عبدالغني أكثر من 200 عمل فني، كان آخرها قبل 3 سنوات في مسلسل “ولاد السيدة”.