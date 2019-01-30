وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بالعويقيلة

المواطن - الشمالية

باشر مدني العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخراجه، وتوفي لاحقًا في المستشفى، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.