وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بالعويقيلة

المواطن - الشمالية
باشر مدني العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخراجه، وتوفي لاحقًا في المستشفى، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.
باشر مدني العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخراجه، وتوفي لاحقًا في المستشفى، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.
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