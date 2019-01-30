وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بالعويقيلة

وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بالعويقيلة

2019/01/31
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - الشمالية

باشر مدني العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخراجه، وتوفي لاحقًا في المستشفى، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم