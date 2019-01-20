وفاة Boo صاحب لقب الكلب الألطف حزنًا على رفيقه

المواطن - متابعة

عن عمر يناهز الـ 12 عاما توفي الكلب بو صاحب لقب الألطف في العالم وتم تأكيد خبر الوفاة في منشور كتبه ملاك الكلب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي يصل عدد متابعيها لحوالي 16 مليون متابع.

الكلب الألطف في العالم وهو من سلالة البوميرينيان لم يستطع تحمل وفاة رفيقه بدوي، الذي توفي العام الماضي.

ونشر القائمون على صفحته رسالة جاء فيها :أعز أصدقاء بو ..مع عميق الحزن أردت أن أعرفكم أن بو توفي في نومه مبكرا هذا الصباح.. وترك لنا الحزن العميق في القلب لكننا نجد الراحة ونحن نعلم أنه لم يعد يعاني من أي ألم أو إزعاج.

وأضاف : منذ أن بدأت صفحة (بو) على فيسبوك, تلقيت الكثير من الملاحظات على مر السنين من الناس الذين يتشاركون قصصا عن كيف ساعدهم الكلب في جلب القليل من الضوء إلى حياتهم خلال الأوقات الصعبة.

وتابع لقد أحضرت (بو) للمنزل في ربيع عام 2006 وهكذا بدأت أعظم وأكثر صداقة حميمية على الإطلاق بعد وفاة الكلب بادي بوقت قصير, أظهر بو علامات على وجود مشاكل في القلب.. نعتقد أن قلبه قد كسر حرفيا عندما ماتت (بادي).

وأضاف: لقد تشبّث بالحياة وعاش معنا سنة أخرى، لكن يبدو أن وقته قد حان، ونحن على يقين من أنها كانت أسعد لحظة لهما عندما التقيا في الجنة”.

والمعروف أن الكلب الألطف في العالم هو من سلالة البوميرينيان لم يستطع تحمل وفاة رفيقه، الذي توفي العام الماضي.