وفاتان وإصابتان في تصادم مروع بدولي جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران إثر وقوع حادث تصادم مروع بين مركبتين صباح اليوم الأربعاء على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي الدرب وبيش، شمال منطقة جازان، وباشرت موقع الحادث المروع ثلاث فرق إسعافية.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات للحوادث التي وقعت بالطريق الدولي الرابط بين المحافظات بمنطقة جازان إلى 4 وفيات خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة التاسعة وست وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بلاغا عن وقوع حادث تصادم على طريق “الدرب – بيش”، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف، أنه عند وصول الفرق الإسعافية وجدت في الموقع 4 حالات منها حالتا وفاة، وحالة حرجة، والحالة الرابعة لديها إصابة بسيطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهم، بينما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى عن طريق الفرق الإسعافية تحت إشراف مباشر من القيادي الميداني محمد أبو قنعان.