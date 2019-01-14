وفد الشورى يبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك مع وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية

المواطن - الرياض

اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإماراتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي اليوم بوزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بداية الاجتماع أشارت وزيرة تنمية المجتمع إلى أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات التي تجد الدعم والرعاية من قيادتي البلدين الشقيقين؛ مؤكدةً أهمية تبادل الخبرات بين مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية في البلدين.

من جانبه، عبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الغامدي عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما وجده الوفد من حفاوة؛ مشيراً إلى أهمية الاطلاع على تجربة الإمارات في المجال التنموي وخاصة ما يتعلق بجانب التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك اطلع وفد مجلس الشورى على عرض مرئي تناول السياسة الوطنية لرعاية كبار المواطنين (المسنين) التي بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيقها. كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء علي العسيري والدكتور محمد الجرباء والأستاذ محمد العقلا والأستاذ عبدالله الخالدي.