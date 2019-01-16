وفد طلاب جامعة جونز هوبكنز يتعرف على مسيرة حقوق الإنسان في عهد الملك سلمان

المواطن - الرياض

استقبلت هيئة حقوق الإنسان في مقرها الرئيس بالرياض اليوم الأربعاء، وفداً من طلاب الدراسات العليا في كلية الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وكان في استقبالهم رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الهيئة.

واستعرض العيبان أمام الوفد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبينا أن الجهود الوطنية فــي هذا الإطار انطلقــت مــن التزام المملكة بتطبيــق مبــادئ الشــريعة الإسلامية التــي دعــت إلــى حفــظ حيـاة الإنسان وحقوقـه، واتخـذت المملكـة في هذا الإطار إجـراءات تشـريعية وتنظيميـة عديـدة لبـت مـا جـاءت بـه الشـريعة، وراعـت هذه الإجراءات متطلبـات وبنـود الاتفاقيات الدوليـة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. كما منحـت الدولـة أولويـة قصـوى لحقـوق الإنسان وذلـك مـن خلال النظـام الأساسي للحكـم عبـر مادتـه الـــ”26″ والتي تنص على: (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى العديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال العيبان إن حقوق الإنسان حُظيت برعاية خاصة منذ توحيد المملكة، وتحرص الدولة على أن تجعل حمايتها وتعزيزها منهجًا ثابتًا في جميع تدابيرها المتخذة، ومرتكزًا في خططها التنموية المتتالية، وقد تُرجم هذا الحرص ببناء إطارٍ نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق الإنسان دون تمييز.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي اطلع خلاله الوفد على جهود المملكة والهيئة في مجال حقوق الإنسان وشرح عن أقسام الهيئة وعملها ومهامها واختصاصاتها وجهودها في خدمة الفرد والمجتمع.