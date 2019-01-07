وفد مجلس الشورى يبدأ زيارة إلى الكويت.. غداً

المواطن - الرياض

يبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي غداً زيارة رسمية إلى دولة الكويت .

وقال رئيس وفد مجلس الشورى الدكتور أحمد الغامدي – في تصريح صحفي – إن هذه الزيارة تنطلق من علاقات أخوية راسخة وممتدة عبر عقود تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة ، مشيراً إلى أن حنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وإيمانهما العميق بتأطير هذه العلاقة المتجذرة ومنحها الزخم المؤسسي قد أفضى إلى التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي المشترك بما يدعم تكثيف العمل الثنائي بين البلدين الشقيقين .

وأشاد الدكتور أحمد الغامدي بحرص معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال الزيارات المتبادلة والتنسيق المستمر في جميع المحافل البرلمانية، لافتاً النظر إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الشورى إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي والتي أكدت على عمق علاقات التعاون البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي المنطلقة من الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأفاد أن وفد مجلس الشورى سيعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي مجلس الأمة الكويتي وعدد من نواب المجلس وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين المجلسين .

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى اللواء علي العسيري والدكتور محمد الجرباء والأستاذ محمد العقلا والأستاذ عبدالله الخالدي .