وفد مصري في شتاء طنطورة وأدب الحلاج يصدح بقيادة عمر خيرت

المواطن - العلا

من أرض الحضارة، حيث زاروا عددًا من الأماكن السياحية والتاريخية في العلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وضمن الحضور، الفنان أحمد بدير وحسين فهمي والنائب البرلماني مصطفى بكري ورجاء الجداوي.

في سياق متصل، ومن أدب الحلّاج، أحد أهم شعراء العصر العباسي، لحن الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت تحفة فنية، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وبعمق الخبرة، وهدوء الثقة، جلس الحضور يتأملون حركة التاريخ الموسيقي عمر خيرت وهي تتهادى بين الأنامل السحرية، لتُخرج نغمات وألحان مليئة بالأحاسيس.

وتشهد ليلة الجمعة امتزاج الخبرة التي يمتلكها عمر خيرت مع التاريخ والتراث المنقوش على معالم الطنطورة في العلا، وذلك في حفل مشهود على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، حيث نشر حساب شتاء طنطورة صورًا من التحضيرات النهائية لحفل عمر خيرت المميز الذي سيقام الليلة ويحضره جمع غفير من محبي الفن والموسيقى.

والمعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، من مواليد 11 نوفمبر 1948، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.