وقف تحويل عمليات القسطرة خارج الطائف

المواطن - الطائف

أكد عبدالهادي الربيعي، متحدث صحة الطائف، أن عمليات قسطرة القلب بالطائف قللت من حالات التحويل السابقة للمستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، والتي وصلت أكثر من ألف و100 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المحولة لعام 1439هـ وهو العام الذي شهد نصفه الأخير إطلاق وحدة القسطرة القلبية 802 حالة.

وأضاف الربيعي، في بيان، أن العمل يجري للتوسع في الوحدة القلبية تدريجيا من خلال تزويدها بالكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية اللازمة، وتطمح صحة الطائف للوصول إلى مركز قلب متخصص بعد أن حققت ولله الحمد حلم سنوات مضت في وقف إحالة حالات القسطرة القلبية خارج الطائف.

من جهة أخرى أجرى الفريق الطبي في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 192 عملية قسطرة منذ افتتاح الوحدة في شهر سبتمبر وحتى نهاية عام 2018 , تنوعت بين إجراء 103 عمليات قسطرة استكشافية و89 عملية قسطرة علاجية منها 9 عمليات لحالات جلطات قلبية حادة أدخلت عن طريق قسم الطوارئ كما تم تركيب 122 دعامة قلبية.