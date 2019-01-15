ولاية أمريكية تغرق في نهر من الشوكولاتة درجة حرارته 120 مئوية

المواطن - متابعة

غمر نهر من الشوكولاتة السائلة أحد شوارع ولاية أريزونا الأمريكية،إثر تصدع خزان ضخم كانت تحمله شاحنة على الطريق.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الخزان الضخم كان يحمل أكثر من 18 طنًا من الشوكولاتة ، مما جعلها تجري بغزارة على الطريق.

وكانت حرارة الشوكولاتة في حدود 120 درجة مئوية حين وقع الحادث على طريق سريع بمنطقة فلاغستاف.

ونجم الحادث عن انفصال قمرة القيادة في الشاحنة عن الخزان، وتطلب تنظيف الطريق نحو 4 ساعات كاملة.

ولم يصب أي شخص بأذى خلال الحادث، وفي تعليق طريف على ما حصل، وصفت السلطات عملية التنظيف بـ”الحلوة”.