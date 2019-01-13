ولي عهد البحرين في رحلة التعرف على تراث العلا

المواطن - العلا

اطلع ولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، على التراث الإنساني والحضاري في محافظة العلا، في جولة رافقه فيها وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

واصطحب وزير الثقافة ولي العهد البحريني في جولة وصفها بأنها “ممتعة” في العلا، للاطلاع على تراثها الإنساني والحضاري، مرحبًا بالأمير سلمان بن حمد بقوله: “فمرحبًا بسموه في محافظة العلا”.

ونشر الأمير بدر الفرحان صورًا للجولة تبين انبهار ولي عهد البحرين بتراث العلا الإنساني والحضاري، وحرصه على التقاط صورٍ تذكارية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تستضيف منصة “مرايا” 8 فنانين عالميين على مدى 7 أسابيع في الشتاء، وتُعد المنصة تحفةً فريدةً من نوعها في التصميم والهندسة.

ويستمر مهرجان شتاء طنطورة الثقافي محافظة العلا حتى 9 فبراير 2019، ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور، كما ينظّم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع حفلات فنية متنوعة.