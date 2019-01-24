ويسترن ديجيتال تطلق أقراصاً صلبةً فائقة الأداء

المواطن - متابعة

أطلقت شركة “ويسترن ديجيتال” سلسلة جديدة من الأقراص الصلبة فائقة الأداء، المعروفة بـ”SSD”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن موديلات السلسلة الجديدة تعتمد على نظام “NVMe”، وتتوفر منها إصدارات مزودة بوحدات تبريد.

وتمتاز الأقراص بمعدلات نقل متتابعة تصل إلى “3470 ميغابايت” في الثانية، أثناء القراءة، و”3000 ميغابايت” في الثانية أثناء الكتابة، وهي القيم المفترض أن يتم تحقيقها في الموديل.

وأوضحت الشركة أن سرعة نقل البيانات يرتبط بالسعة التخزينية، ولذلك فإن الحد الأقصى لنقل البيانات في الموديل الصغير سعة “250 غيغابايت” يبلغ “1600 ميغابايت” في الثانية.

ويتوفر القرص بسعة تخزينية “256 و512 غيغابايت” بأسعار تتراوح بين 80 و500 دولار أمريكي، حسب سعة القرص.