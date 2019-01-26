وين_بيرجوفيتش .. نادي #الاتحاد يُجيب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، اليوم، عن مغادرة مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش خارج السعودية؛ وذلك للخضوع لبرنامج تأهيلي ولياقي مُكثف.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن اللاعب بريجوفيتش غادر مدينة جدة والسعودية بالتنسيق مع الجهازين الطبي والفني من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي ولياقي مكثف، للمشاركة مع العميد في المباريات المقبلة.

وكان وسم ” #وين_بيرجوفيتش ” انتشر بسرعة كبيرة عبر موقع تويتر في المملكة، حيث أثار البعض التكهنات حول احتمالية هروب اللاعب بريجوفيتش خارج المملكة.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع اللاعب بريجوفيتش لمدة أربعة مواسم ونصف قادمًا من نادي باوك اليوناني.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نادي الشباب في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى نادي لتحقيق فوزه الثالث في بطولة الدوري والفوز على نادي الشباب.