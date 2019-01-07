ياباني يشتري سمكة تونة بـ 3.1 مليون دولار

المواطن - متابعة

في واقعة هي الأولى من نوعها اشترى ياباني سمكة تونة عملاقة بمبلغ قياسي بلغ 333.6 مليون ين ياباني 3.1 مليون دولار في أول مزاد يجرى هذا العام في سوق السمك الجديدة في طوكيو.

السمكة التي يبلغ وزنها 278 كجم من فصيل الزعانف الزرقاء النادر والمهددّ بالانقراض أما المشتري فهو كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم سوشي زانماي.

يعتبر البحّارة هذه السمكة صيدا ثمينا لأنها اصطيدت في أوما شمال جزيرة هونشو التي تعتبر أفضل مناطق صيد التونة.

واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة في المزاد الأول من كل عام منذ عام 2012 وحتى 2017، ومن بينها سمكة تونة كانت تحتل الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع الثمن، حيث اشتراها بمبلغ 155.4 مليون ين في عام 2013.

والمعروف أن اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم للتونة ذات الزعانف الزرقاء، وقد تسبب الصيد المفرط لها في انتقادات عالمية لليابان.